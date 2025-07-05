Manavgat'ta Kafede Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Manavgat'ta Kafede Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve iş yerinde hasar oluştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi üzerinde bulunan bir kafede, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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