Manavgat'ta İş Makinesi Devrildi: Operatör Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, otoyol inşaatında çalışan bir iş makinesi devrildi. Operatör İsmail Özen yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde şarampole devrilen iş makinesinin operatörü yaralandı.
Çakış Mahallesi Karakaya mevkisinde otoyol inşaatında çalışan ve şantiye alanına dönmek üzere yola çıkan operatör İsmail Özen idaresindeki iş makinesi, yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada operatör Özen sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı operatör, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Özen'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel