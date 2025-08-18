Manavgat'ta Irmakta Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ırmakta erkek cesedi bulundu.

Yukarı Hisar Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü altında balık tutan vatandaşlar, Manavgat Irmağı'nın yüzeyinde hareketsiz bir kişi görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan kıyıya çıkarılan cansız bedenin, Mehmet Uğur Uysal'a (43) ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uysal'ın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Uysal'ın ilçedeki bir otelde çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi.