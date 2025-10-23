Haberler

Manavgat'ta İrlandalı Turist Kayboldu, Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Baraj Gölü'nde, yüzmek için suya giren İrlandalı turist Antony Dmien Smith kayboldu. Arama çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyor.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Oymapınar Baraj Gölü'nde, gezi teknesiyle katıldığı turda yüzmek için suya girip kaybolan İrlandalı Antony Dmien Smith için arama çalışması başlatıldı.

Alanya'da tatil yapan İrlandalı Antony Dmien Smith, kız arkadaşıyla tekne turuna katılmak amacıyla Manavgat'taki Oymapınar Barajı'na geldi. Dün öğle saatlerinde gezi teknesiyle baraj gölünün karşı kıyısındaki koya geçen İrlandalı turist, yüzmek için suya girdi. Smith sudan çıkmayınca, kız arkadaşı ve diğer turistler tekne kaptanına haber verdi. Tekne kaptanı, suda kaybolduğu anlaşılan turistin bulunması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri ile Side Su Altı Arama Kurtarma'nın (Side SAK) gönüllüleri sevk edildi. Su altı arama ekipleri İrlandalı turistin kız arkadaşının gösterdiği yerdeki dalıştan sonuç alamadı. Dün havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

Bugün, sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başladı. Side SAK ekibinden Şahin Kaptan, 35 metre derinlikte arama çalışması yaptıklarını belirtti. Kaptan, su tabanında görüşün az olması ve yerin bitki kökleriyle kaplanması nedeniyle aramaların güçlükle sürdürüldüğünü anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
