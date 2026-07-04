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Motosiklet, emniyet şeridindeki otomobile çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet, emniyet şeridindeki otomobile çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Murat Güneri hayatını kaybetti, yanındaki Dilek Güneri yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne ceza kesildi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Murat Güneri (35) hayatını kaybetti, yanındaki Dilek Güneri yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında D-400 kara yolu Hatipler Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. Murat Güneri yönetimindeki 07 LLY 51 plakalı motosiklet, emniyet şeridinde duran Ş.T. idaresindeki 06 FG 8711 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve trafik polisi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Murat Güneri'nin hayatını kaybettiği belirlendi, ağır yaralanan beraberindeki Dilek Güneri ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKINDAKİ BETON ZEMİNDE YATARKEN BULUNDU

Ekipler, otomobil sürücüsü Ş.T.'yi olay yerinin yakınında beton zeminde yatarken buldu. Trafik ekiplerinin kontrolünde Ş.T.'nin 0,67 promil alkollü olduğu belirlendi. Ş.T., kendisini iyi hissetmediğini belirtmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Sürücü Ş.T.'ye, yetersiz ehliyetten 11 bin 629 lira ve alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira, otomobil sahibine de yetersiz ehliyet sahibi sürücünün araç kullanımından dolayı 11 bin 629 lira ceza uygulandı. Ş.T.'nin sürücü belgesine 6 ay el konuldu.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde emniyet şeridindeki otomobile motosikletin çarpma anı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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