Manavgat'ta bir kişi tabancayla öldürüldü, eşi de ayaklarından vuruldu

Manavgat'ta esnaf olan M.Ç., Ali Aktaş'ı evinin önünde tabancayla öldürdükten sonra kendi evinde tartıştığı eşini de ayaklarından vurarak yaraladı. Olay sonrası kaçan M.Ç. daha sonra polis merkezine gidip teslim oldu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Ali Aktaş'ı evinin önünde tabancayla öldüren M.Ç., daha sonra kendi evinde tartıştığı eşini de ayaklarından vurarak yaraladı.

Manavgat Sanayi Sitesi'nde esnaf olan M.Ç., dün akşam, iddiaya göre alkollü halde, Ali Aktaş'ın, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1078'inci Sokak'taki evine gitti. M.Ç., aşağı çağırdığı Ali Aktaş'a, yanında getirdiği tabancayla ateş etti. Kalbinden vurulan Aktaş, yerde hareketsiz kaldı. M.Ç. daha sonra gittiği Yayla Mahallesi'ndeki evinde de eşi R.Ç. ile tartıştı. M.Ç., ayaklarından vurduğu eşinin yanında tabancasını da bırakıp kaçtı.

Öte yandan olay yerinden uzaklaşan M.Ç.'nin bir süre sonra polis merkezine gidip teslim olduğu belirtildi.