Manavgat'ta 14. ölü deniz kaplumbağası sahile vurdu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Kumköy sahilinde ölü yeşil deniz kaplumbağası sahile vurdu. Akdeniz Fokları Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, son bir haftada 5, bu yıl ise 14'üncü ölü deniz kaplumbağasını sahilde bulduklarını söyledi.

Manavgat'ta Ilıca Kumköy Turizm Bölgesi'nin sahilinde ölü yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu. Bir otelin görevlilerinin haber vermesiyle DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, sahilde inceleme yaptı. Yeşil deniz kaplumbağası ile birlikte bir hafta içinde 5'inci, bu yıl 14'üncü ölü deniz kaplumbağasını sahilde bulduklarını belirten Akyol, "Deniz kaplumbağaları balıkçıların ağına dolaşıp, yaşamını yitirebiliyorlar. Tekne pervanesi çarpıp ölen deniz kaplumbağaları da var. Kesin ölüm nedenlerini bilmiyoruz. Ölümlerin gerçekleşmesi üzücü. Deniz kaplumbağası ölümlerinin azalması için balıkçılarımızın daha duyarlı davranması, insanlarımızın denizlere çöp atamaması gerekiyor" diye konuştu. Akyol'un kaplumbağayı incelemesi sırasında turistler de çalışmaları cep telefonuyla görüntüledi.