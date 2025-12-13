Manavgat'ta boş arazide erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Side Mahallesi yakınlarındaki boş arazide 59 yaşındaki Orhan Günel'in cesedi bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, cesedin kişiye ait olduğunu doğruladı ve soruşturma başlattı.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Orhan Günel'in (59) cesedi boş arazide bulundu.
Side Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Side Stadyumunun yakınlarındaki boş arazide erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekibi cesedin Orhan Günel'e (59) ait olduğunu belirledi. İncelemenin ardından Günel'in cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel