Antalya'da 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında hakkında "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ile "sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçlarından 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.E.K. yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.