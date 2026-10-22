Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Manavgat'ta 2 iş yeri ve minibüsü kundaklayan zanlı JASAT operasyonuyla gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat'ta 2 iş yeri ve minibüsü kundaklayan zanlı JASAT operasyonuyla gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manavgat'ta 2 iş yeri ve bir minibüsü kundaklayan, bir araca da zarar veren şüpheli, JASAT ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin, araç kiralama ve tur ofisinin yakılması ile bir dolmuşun tekerinin kesilmesi olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 iş yeri ve minibüsü kundaklayan, bir araca zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede araç ile iş yerinin kundaklanması ve zarar verilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibiyle bir minibüsün, araç kiralama ve tur ofisinin yakılması ile bir dolmuşun tekerinin kesilmesi olayını şüpheli M.A.Ç'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

JASAT'ın düzenlediği operasyonla şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Zonguldak'taki bina faciasında yeni görüntü! Çöken yapı 4 gün önce kameralara yansımış

1 kişinin öldüğü bina faciasında yapı 4 gün önce görüntülenmiş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl 11 milyon lira ödül verilecek

Altın Portakal’da bu yılki ödül miktarı dudak uçuklattı!
Dev havalimanı hedef alındı! ABD'den acil tahliye talimatı

Dünyanın en büyük havalimanına saldırı bölgenin boşalmasına sebep oldu
Çukurova Belediyesi soruşturmasında Başkan Emrah Kozay 'örgüt lideri' sayıldı! Teyzesi ve eski başkan da adliyede

Belediye başkanı örgüt lideri sayıldı, teyzesi de yönetici!
ABD ve İsrail'in saldırı iddiası piyasaları sarstı! Petrol 111 doları aştı

Korkulan haber geldi! Piyasalar yangın yeri
Aydın'da kestane hasadı başladı! 15-20 metre yükseklikte çalışan sırıkçılar günlük 5 bin lira kazanıyor

Günlük 5 bin lira kazanıyorlar! Tek yanlış adım ölüm demek
Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu

Türkiye'den çekiliyor mu? Dev kuruluş son noktayı koydu
İtalya'da marketlere girenler gözlerine inanamadı

Marketlere girenler gözlerine inanamadı