Manavgat Şelalesi'nde Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı

Manavgat Şelalesi'nde Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Şelalesi yakınlarında su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu ırmakta mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, piknik için gelen dört kişiden ikisinin kıyıya geçerken mahsur kalması üzerine gerçekleşti.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Manavgat Şelalesi yakınlarında su seviyesinin aniden yükselmesiyle ırmakta mahsur kalan 2 kişi ekiplerce kurtarıldı.

???????Ulukapı Mahallesi Çaltılıbük mevkisine piknik yapmak için gelen 4 kişi, Manavgat Irmağı üzerinde yer alan şelalenin güneyindeki adacığa çıktı.

Akşam saatlerinde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselmeye başladı. Bu sırada 2 kişi yüzerek kıyıya geçerken, 2 kişi de adacıkta mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin bot ile ulaştığı 2 kişi, kıyıya çıkarıldı.

Mahsur kalanlardan Emre A, su seviyesinin ani bir şekilde yükseldiğini ve bu nedenle kıyıya ulaşamadıklarını söyledi.

Emre A, kendilerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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