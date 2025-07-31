Manavgat Kaymakamı Öğrencilere Ödül Verdi

Manavgat Kaymakamı Öğrencilere Ödül Verdi
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Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, LGS ve YKS'de başarılı olan öğrencilere ödül verdi. Öğrencilerin başarılarının disiplinli çalışma ile elde edildiğini belirten Karataş, gençlerin geleceğe umutla bakmasını sağladıklarını ifade etti.

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı gösteren öğrencilere ödül verdi.

LGS'DE 500 tam puan alan ve YKS'de de ilk bine giren öğrencileri ve ailelerini kabul eden Karataş, başarının yoğun emek ve disiplinli çalışmanın ürünü olduğunu belirtti.

Öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduğunu söyleyen Karataş, "Gençlerimiz sayesinde geleceğe güvenle bakabiliyoruz. Disiplinli çalışmayla öğrencilerimizin daha da başarılı olacağına inanıyorum." dedi.

Karataş, ziyaretin sonunda öğrencilere ödül verdi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz de yer aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
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