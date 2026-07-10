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Su yükselince ırmaktaki adacıkta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Su yükselince ırmaktaki adacıkta mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
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Antalya'da Manavgat Irmağı'ndaki adacığa geçen 1'i çocuk 4 kişi, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından botla kurtarılan kişiler için jandarma uyarıda bulundu.

ANTALYA'da Manavgat Irmağı'nın ortasındaki adacığa geçen 1'i çocuk 4 kişi, su seviyesinin yükselmesi ile mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, 4 kişiyi botla kurtardı.

Antalya'da dün saat 16.00 sıralarında Manavgat Irmağı'nda su seviyesi düşük olduğu sırada 1'i çocuk 4 kişi, şelalenin alt tarafında bulunan adacığa çıktı. Barajdan su bırakılması ile ırmağın debisi yükseldi ve 4 kişi adacıkta mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması ile olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 4 kişiyi bota alıp, kurtardı. Irmağa girmenin tehlikeli olduğunu belirten tabelaların hemen yakınında gerçekleşen olayın ardından jandarma ekipleri, vatandaşlara uyarıda bulundu. Öte yandan jandarma ekiplerinin bundan sonra ırmağa girenler hakkında cezai işlem uygulayacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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