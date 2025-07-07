Manavgat Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı

Manavgat Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
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Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in makam odasındaki baklava kutusunun içerisinde 110 bin euro olduğu görüntülerle gündeme gelen yolsuzluk soruşturmasında adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklandı.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 7 kişi tutuklandı.

MANAVGAT BELEDİYESİ'NE YOLSUZLUK OPERASYONU

Antalya'da Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediyesi'nin otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

"800 MİLYON LİRALIK VURGUN" İDDİASI

Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürüldü. Ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHakan Demir:

alın efendiler alın. adalet herkese lazım olacaktır

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Haber YorumlarıSefs:

ELBET BU DEVİR BİRGUN TERSİNE DONECEK,OZAMAN NAPACAKSİNİZ ACABA...

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Haber YorumlarıMGk:

Bunlar çıkıp evet biz çaldık dese yine de algı diyecek ahmaklar var.. Bu kadar delile rağmen siyaset gözlerini kör etmiş

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