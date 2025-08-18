Manavgat Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iki kişi tahliye edildi

Güncelleme:
Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Mesut Kara ve İlker Günay, ek ifadeleri sonrası adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonunda tutuklanan Mesut Kara ve İlker Günay verdikleri ek ifadelerinde samimi ikrar ve soruşturmaya bugüne kadar hiç dahil olmayan kişi ve olayları anlatmalarının ardından adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediyesi ve bağlı kurumlarında görev yapan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 6 belediye başkan yardımcısı, üst düzey yöneticiler, belediye çalışanları ve bazı iş insanlarının dahil olduğu rüşvet, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddiaları üzerine 7 Mayıs'ta soruşturma başlattı.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 19 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda 4 Temmuz'da 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Aralarında CHP'li Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da bulunduğu 19 şüpheli tutuklanırken, 16'sı adli kontrolle serbest kaldı. Tutuklanan iş insanlarından Mesut Kara ve İlker Günay bugün tahliye edildi.

2 KİŞİ ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANARAK SERBEST KALDI

Mesut Kara ve İlker Günay'ın bir süre önce savcılığa ek ifade verdikleri belirtildi. Şüphelilerin ifadelerinde samimi ikrarda bulundukları ve soruşturmaya bugüne kadar hiç dahil olmayan kişi ve olayları anlattıkları öğrenildi.

Savcılık tarafından yapılan araştırmada her iki şüphelinin ifadelerinin doğru olduğu tespit edildi. İfadeler kapsamında operasyonun genişletilebileceği öğrenildi. Mesut Kara ve İlker Günay samimi ikrar ve etkinlik pişmanlık sebebiyle sulh ceza hakimi tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

HER ŞEYİ YAPACAKSIN SONRA PİŞMANIM DİYECEKSİN BİRİLERİNİ İSPİYONLAYACAKSIN BELKİ DE SUÇSUZ OLAN BİRİLERİNİ VE hiç bir bedel ödemeden paçayı kurtaracaksın çaldığın çırptığın yanına kar kalacak

