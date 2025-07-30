Mamak'ta Yangın: 8 Gecekonduda Zarar, 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Mamak'ta Yangın: 8 Gecekonduda Zarar, 4 Kişi Dumandan Etkilendi
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Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, gecekondulara sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, 8 gecekondu zarar gördü ve 4 kişi dumandan etkilendi.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda çıkıp bölgedeki gecekondulara sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 8 gecekondu zarar görürken, 2'si itfaiye eri 4 kişi dumandan etkilendi.

Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler, çevreden bulunan gecekondulara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü itfaiyesi de takviye olarak mahalleye yönlendirildi. Yangına 27 araç ve 53 personel ile müdahale edildi. Alevler ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, 8 gecekondu zarar gördü. Dumandan etkilenen 2'si itfaiye eri 4 kişiye de olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Mamak Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin de mahalleye gelerek incelemede bulundu. Mamak Belediye Başkanı Şahin, yangında birkaç hayvanın öldüğünü ancak alevlerin kısa sürede söndürüldüğünü belirterek, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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