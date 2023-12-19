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Mamak'ta Kitaplar Motokurye ile Evlere Teslim Ediliyor

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Ankara'nın Mamak ilçesinde, yeni açılan kütüphaneler ile birlikte kütüphane sayısı 22'yi bulurken, Mamak Belediyesi'nin başlattığı 'Kitap Kapınızda' ile motokuryeler ile adrese teslim kitap projesi kitap okurlar tarafından beğenildi. Mamak Belediyesi kütüphanelerinden 4 yılda 149 bin 42 çocuk 560 bin 976 yetişkin faydalandı. Kütüphanelere toplam üye sayısı 60 bin kişi olurken, 52 bin 450 ise kitap bulunuyor. 'Kitap Kapınızda' hizmeti ile de kitapları motokuryeler vasıtası ile vatandaşların adresine götürüyor. Gençleri kütüphanelere ve kitap okumaya davet eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, 'Kütüphaneye gelemeyenlere kitaplarını biz ulaştırıyoruz. Kademeli normalleşme sürecinde de yavrularımızı kütüphanelerimize bekliyoruz' dedi.

Mamak'ta kitaplar motokurye ile evlere teslim ediliyor

Ankara'nın Mamak ilçesinde, yeni açılan kütüphaneler ile birlikte kütüphane sayısı 22'yi bulurken, Mamak Belediyesi'nin başlattığı 'Kitap Kapınızda' ile motokuryeler ile adrese teslim kitap projesi kitap okurlar tarafından beğenildi.

Mamak Belediyesi kütüphanelerinden 4 yılda 149 bin 42 çocuk 560 bin 976 yetişkin faydalandı. Kütüphanelere toplam üye sayısı 60 bin kişi olurken, 52 bin 450 ise kitap bulunuyor. 'Kitap Kapınızda' hizmeti ile de kitapları motokuryeler vasıtası ile vatandaşların adresine götürüyor. Gençleri kütüphanelere ve kitap okumaya davet eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Kütüphaneye gelemeyenlere kitaplarını biz ulaştırıyoruz. Kademeli normalleşme sürecinde de yavrularımızı kütüphanelerimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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