Ankara'da belediye otobüsü iş yerine girdi: 7 yaralı

EGO'DAN AÇIKLAMA

Ankara'nın Mamak ilçesinde, belediye otobüsünün karıştığı kazaya ilişkin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.20 sıralarında Mamak ilçesi Mamak Caddesi istikametinde, EGO Genel Müdürlüğümüze bağlı 334 hat numaralı otobüsün karıştığı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Araç kamera kayıtları, teknik ve idari incelemeler ivedilikle başlatılmıştır. Kaza sonucunda şoförümüz dahil 7 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımız olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere nakledilmiş olup tedavileri devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kazanın oluş şekli ve sorumluluk durumuna ilişkin incelemeler emniyet birimleri ve ilgili kurumlar tarafından başlatılmış olup titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı