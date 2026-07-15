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Ankara'da kontrolden çıkan EGO otobüsü iş yerine çarptı

Ankara'da kontrolden çıkan EGO otobüsü iş yerine çarptı
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Ankara Mamak'ta kontrolden çıkan EGO otobüsü, park halindeki 4 araca ardından bir iş yerine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı, şoförün şokta olduğu belirtildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan EGO otobüsünün, yol kenarındaki iş yerine çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Mamak ilçesi Saimekadın caddesinde seyir halindeki 06 DV 5771 plakalı EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Otobüs, önce park halindeki 4 araca, daha sonra iş yerine çarparak durabildi.

Kazada ilk belirlemelere göre otobüste ve iş yerinde bulunan 5 kişi yaralandı. İş yerinin önünde park halindeki 4 araçta ise hasar meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, iş yerine çarpan otobüs ile kazada hasar gören araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Ali Yağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dükkanından çıkıp aracına bindiği sırada olaya tanık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kafamı çevirdiğimde otobüsün iş yerine girdiğini gördüm. Bir anda oldu her şey. İnsanlar akın akın koştu. Çok korktum, otobüs insanları altına aldı diye ama Allah'a çok şükür ölü yok, yaralılar var. 5 yaralı varmış. İnsanlar seferber oldu. Otobüs hızlıydı. 'kalp krizi geçirdi' diye söyleniyor ama şu an net bir şey söyleyemiyoruz tabii. İçeri girdiğimizde şoför şoktaydı, kendinde değildi."

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
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