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Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Ankaralı Turgut'a moral ziyaretinde bulundu

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Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, sağlık sorunları yaşayan Ankaralı Turgut'a moral ziyaretinde bulundu. Ankaralı Turgut, ziyarette saz çalarak Neşet Ertaş'ın 'Ah Yalan Dünya' adlı türküsünü söyledi. Karataş'ın tedavisi için her türlü desteği vereceklerini belirten Şahin, sanatçının yanında olduklarını dile getirdi.

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve "Ankaralı Turgut" olarak bilinen ses sanatçısı Turgut Karataş'a moral ziyaretinde bulundu.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Ankaralı Turgut, Şahin'in ziyaretinde sazını eline alarak Neşet Ertaş'ın "Ah Yalan Dünya" adlı türküsünü söyledi.

Ankaralı Turgut'un kızı, müzikle ilgilenmesinin babasının morali üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtti.

Mamak Belediye Başkanı Şahin de Karataş'ın tedavisi adına ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır ve sanatçının yanında olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel

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