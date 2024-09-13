Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Ankaralı Turgut'a moral ziyaretinde bulundu

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve "Ankaralı Turgut" olarak bilinen ses sanatçısı Turgut Karataş'a moral ziyaretinde bulundu.

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Ankaralı Turgut, Şahin'in ziyaretinde sazını eline alarak Neşet Ertaş'ın "Ah Yalan Dünya" adlı türküsünü söyledi.

Ankaralı Turgut'un kızı, müzikle ilgilenmesinin babasının morali üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtti.

Mamak Belediye Başkanı Şahin de Karataş'ın tedavisi adına ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazır ve sanatçının yanında olduklarını dile getirdi.