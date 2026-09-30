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Maltepe ve Kartal'da 770 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Maltepe ve Kartal'da uyuşturucuyu bir araçta saklayıp diğer araçla alıcılara ulaştıran 2 şüpheli, 14 Eylül'de yakalandı. Araçlarda 770 gram uyuşturucu, 3 cep telefonu ve 8 bin 500 lira ele geçirilirken şüpheliler 15 Eylül'de tutuklandı.

Maltepe ve Kartal'da uyuşturucu maddeleri bir araçta saklayıp diğer araçla alıcılara ulaştırarak sattıkları belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışmalarında İ.Ö. (22) ve T.E.G'nin (23) uyuşturucu maddeleri bir araçta sakladığını, diğer araçla da alıcılara ulaştırdığını belirledi.

Ekipler, 14 Eylül'de iki araca yönelik eş zamanlı çalışma yürüttü ve şüphelileri yakaladı.

Araçlarda yapılan aramalarda 770 gram uyuşturucu, 3 cep telefonu ve 8 bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Eylül'de sevk edildikleri adli makamlarca "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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