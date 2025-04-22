Maltepe'de Yaya Geçidinde Hafriyat Kamyonu Çarpması: İki Yaralı

MALTEPE'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye hafriyat kamyonu çarptı. Kazada yaralanan çift ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Altıntepe Mahallesi, Emin Ali Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; İbrahim ve Nüket Yalnız çifti yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. O sırada caddede ilerleyen 34 DSV 379 plakalı hafriyat kamyonu, yaya geçinde yürüyen çifte çarptı. Çarpmanın etkisiyle İbrahim ve Nüket Yalnız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bacağı hafriyat kamyonunun altında kalarak yaralanan İbrahim ve Nüket Yalnız'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan çiftin tedavi altına alındığı hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

'AYAĞI TIR'IN ALTINDAYDI'

Görgü tanığı Semacan Sevgi Çili, "Adamcağız onları gördü, çıkmıştı ama hızlı geliyordu. Yayalar yaya geçidinden 'Geçeriz' dedi ama panikleyip koşunca TIR köşeden vurdu. Benim bağırmamdan sonra durdu şoför. İkisi de kendindeydi ama adamın ayağı TIR'ın altındaydı. TIR'ı geri çekip çıkardılar.Komşumuz yardım etti. Burada yayaya hiç saygı yok. Kaçıncı kaza bu. Işık istiyoruz" diye konuştu.