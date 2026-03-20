İstanbul'da aracından inerek yayayı darbeden 2 kişi gözaltına alındı

İstanbul Maltepe'de bir yaya araçtan inen iki kişi tarafından darbedildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler Y.Ö. ve S.A. gözaltına alındı ve yüksek miktarda idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde bir yayanın araçtan inen 2 kişi tarafından darbedilmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Ekipler, kimlikleri tespit edilen şüpheliler Y.Ö. (37) ve S.A'yı (33) gözaltına aldı.

Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araç sürücüsü olduğu belirlenen Y.Ö'nün sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay trafikten men edildi.

Şüpheliler ayrıca, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk
