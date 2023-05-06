Maltepe'de Yangın: Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

MALTEPE'de 6 katlı binanın giriş katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalanlar balkonlara çıkarak kurtarılmayı beklerken itfaiye ekipleri mahsur kalan 2'si bebek 8 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Binadakiler yangın çıkan dairede yaşayan kişiye saldırdı.

Yangın Fındıklı Mahallesi Işıltı Sokakta bulunan 6 katlı binanın giriş katında çıktı. Binanın içi kısa sürede dumanla doldu. Binada yaşayanların bir kısmı kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken mahsur kalanlar balkonda kurtarılmayı bekledi. Çevredekiler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, merdiven aracıyla mahsur kalan 2'si bebek 8 kişiyi aşağıya indirdi. Mahsur kalanlara ilk müdahale ambulansla yapılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. İtfaiyenin soğutma çalışmaları sırasında binadakiler, yangın çıkan dairede yaşayan kişiye saldırdılar. Yere yatırılarak darbedilen kişiyi araya giren polis ve diğer vatandaşlar kurtardı. Yangında mahsur kalan bir kişi kedisi ile birlikte merdiven aracıyla aşağıya indirilerek kurtarıldı. Gözyaşlarını tutamayan Gülşah Eren "Evden çalışıyordum. Kapıyı açtığımda dumandan çıkamadım dışarıya. Kedimle birlikte balkona çıktım" diye konuştu.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.