Maltepe'de uzun namlulu silah ele geçirilen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

Maltepe'de, uzun namlulu silahın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir evde uzun namlulu silah olduğu tespit edildi.

Adres ve çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından 29 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, ikamette bulunan Ö.G. (35) gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramalarda AK-47 uzun namlulu otomatik silah, 4 AK-47 şarjörü, çeşitli ebatlarda 208 fişek, ruhsatsız tabanca ve uzatılmış şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.