Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

İdealtepe Mahallesi'ndeki bir sokakta 14 Ağustos'ta uyuşturucu ticareti yapıldığını belirleyen ekipler, burayı izlemeye başladı. Bir süre sonra sokağa gelen ve ekiplerce durdurulan şüpheli Y.B, olay yerine uyuşturucu temin etmek için geldiğini belirtince gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli K.G'yi yakaladı. Burada yapılan aramalarda 120 gram uyuşturucu, hassas terazi ve cep telefonu ele geçirildi.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan aranma kaydının bulunduğu anlaşılan şüphelinin, uyuşturucu maddeyi evinin penceresinden dışarıya atarak uyuşturucu ticaretini gerçekleştirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.G, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanırken, Y.B. ise dosyası ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.???????

Kaynak: AA