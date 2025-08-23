Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı

Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı
Maltepe'de yapılan narkotik denetimlerinde 'Zula Evi'ne yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerden A.N. tutuklandı.

MALTEPE'de gerçekleştirilen narkotik ve asayiş denetimlerinde tespit edilen 'Zula Evi'ne yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 21 Ağustos'ta Altıntepe Mahallesi'nde yapılan narkotik ve asayiş denetimlerinde durumundan şüphelenilen A.N. durdurularak kontrol edildi. Şüpheliye yapılan üst aramasında satışa hazır uyuşturucu madde bulunan A.N. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde uyuşturucu maddelerin saklandığı 'zula evi' itiraf etmesi adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.N. ile birlikte hareket ettiği belirlenen N.K. 'yi de yakaladı. Evde yapılan aramalarda; 434,9 gram esrar, 84,7 gram kokain, 25 adet ekstasy hap, 6,1 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 23 bin 200 TL, 31 dolar nakit para, 1 adet para sayma makinesi, 2 cep telefonu ve çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden N.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, A.N. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
