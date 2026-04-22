Maltepe'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Maltepe'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan 3 eve düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. 2 kilo 812 gram marihuana, 45 gram kokain gibi maddeler ele geçirildi.

MALTEPE'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı belirlenen 3 eve düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri serbest bırakılırken 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 21 Nisan'da Maltepe ilçesinde 3 ayrı evde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine söz konusu evler ve çevresinde güvenlik önlemleri alınarak yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 2 kilo 812 gram marihuana, 45 gram kokain, 2 kök hint keneviri, 5 hassas terazi, 3 cep telefonu, 1 zaman ayarlayıcı, 1 nem ölçer, 1 aydınlatma sistemi, 1 vakum cihazı ve 19 bin 200 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.T. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler B.A. (35), M.A.B. (32) ve C.B. (38) ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
