İsa ALMAÇAYIR-Hiba HAKBİLİR/İSTANBUL –MALTEPE Sahilyolunda U dönüşü yapmak için duran otomobile çarpmak istemeyen sürücü kazaya neden oldu. Sürücünün manevra yaptığı sırada meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anı aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza, 26 Kasım Perşembe günü saat 14.50 sıralarında Maltepe Sahilyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, U dönüşü yapmak için yolda duran otomobili fark eden araç sürücüsü, duran araca çarpmamak için manevra yaptı.Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje savrulduktan sonra durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı