Haberler

Maltepe'de trafikte tartıştığı sürücüye saldıran kişiye para cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de bir motosiklet sürücüsü, trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne saldırarak aracına zarar verdi. Olayla ilgili olarak 180 bin lira para cezası uygulandı ve sürücünün ehliyetine el konuldu.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir motosiklet sürücünün trafikte tartıştığı kamyonet şoförüne saldırıp, aracının camını kaskla kırdığı anlara ilişkin sosyal medya paylaşılan görüntülere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, görüntülerde yar alan araç sürücülerinin S.A ve E.Ü. olduğu tespit edildi.

Motosiklet sürücüsü S.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca S.A'nın ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

S.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

