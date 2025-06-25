Maltepe'de Trafikte Kavga Anı Kameralarda

Maltepe'de trafikte sürücüler arasında çıkan kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Zümrütevler Mahallesi Başöğretmen Caddesi'nde 2 sürücü, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Bunun üzerine yolda durdurdukları araçlarından inen sürücüler ile bir kişi arasında kavga çıktı.

Çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmak için araya girdi.

Öte yandan kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.