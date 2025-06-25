Maltepe'de Trafikte Kavga Anı Kameralarda
Maltepe'de Başöğretmen Caddesi'nde iki sürücü arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Kavga anı cep telefonu ile kaydedildi.
Maltepe'de trafikte sürücüler arasında çıkan kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Zümrütevler Mahallesi Başöğretmen Caddesi'nde 2 sürücü, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.
Bunun üzerine yolda durdurdukları araçlarından inen sürücüler ile bir kişi arasında kavga çıktı.
Çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmak için araya girdi.
Öte yandan kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel