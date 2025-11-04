Tartıştığı sürücüye kornayla saldırdı
Maltepe'de trafikteki iki kişi arasında korna nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Otomobil sürücülerinden biri, aracından inerek diğer sürücünün aracına sopayla saldırdı. Yaşanan kavga saldırıya uğrayan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
KORNA TARTIŞMASI SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, dün akşam saatlerinde Başıbüyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında korna yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen 34 KVY 386 plakalı otomobilin sürücüsü elindeki sopayla diğer araca vurdu.
OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA
Olay anı saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavganın ardından sopalı saldırıya uğrayan sürücünün aracında hasar meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel