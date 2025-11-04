Haberler

Tartıştığı sürücüye kornayla saldırdı

Tartıştığı sürücüye kornayla saldırdı Haber Videosunu İzle
Tartıştığı sürücüye kornayla saldırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de trafikteki iki kişi arasında korna nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Otomobil sürücülerinden biri, aracından inerek diğer sürücünün aracına sopayla saldırdı. Yaşanan kavga saldırıya uğrayan kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

  • Maltepe'de trafikte korna yüzünden çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.
  • 34 KVY 386 plakalı otomobilin sürücüsü elindeki sopayla diğer araca vurdu.
  • Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve saldırıya uğrayan aracın hasar gördüğü belirtildi.

Maltepe'de trafikte iki sürücü arasında korna yüzünden çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KORNA TARTIŞMASI SOPALI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün akşam saatlerinde Başıbüyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeki iki sürücü arasında korna yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen 34 KVY 386 plakalı otomobilin sürücüsü elindeki sopayla diğer araca vurdu.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Olay anı saldırıya uğrayan sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavganın ardından sopalı saldırıya uğrayan sürücünün aracında hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Bu şekilde temizlikçiye benziyorsun

Başörtülü öğrenciye mide bulandıran sözler! Cezası ağır oldu
Kasap dükkanında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Kasap dükkanını kan gölüne çevirdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Derbiden 48 saat sonra ortaya çıktı! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a jest

Derbiden 48 saat sonra ortaya çıktı! Fener'den Beşiktaş'a büyük jest
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Bu şekilde temizlikçiye benziyorsun

Başörtülü öğrenciye mide bulandıran sözler! Cezası ağır oldu
Yok artık diyeceksiniz! Cristiano Ronaldo, sahibi olduğu araç sayısını açıkladı

Yok artık diyeceksiniz! Sahibi olduğu araba sayısını açıkladı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı

İmamoğlu'nun babası ve oğlu hakkında karar verildi
TOGG'dan dev kampanya! 463 bin TL getirene sıfır araç

TOGG'dan dev kampanya! 463 bin lira getirene sıfır araç
Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu! Sonuçlar açıklandı
Nelsson'un 1 yıllık bekleyişi bitti: Sonunda istediği oldu

1 yıllık bekleyişi bitti: Sonunda istediği oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.