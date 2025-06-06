Maltepe'de Trafik Tartışması Kanlı Bitti: Kavga Sonrası Kalp Masajı

Maltepe'de, bir kişinin trafikte tartışıp yumruk attığı sürücünün bayılması üzerine kalp masajı yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bağdat Caddesi'nde araçlarıyla seyir halinde olan E.Ö. (31) ile E.T. (48) arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı.

İki sürücü, araçlarından inerek yol kenarında kavga etmeye başladı.

Sürücü E.Ö, kavganın büyümesi üzerine E.T'ye yumruk attı.

E.T'nin yere düşerek hareketsiz kaldığını gören E.Ö. sürücüye kalp masajı yapmaya başladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince yakalanan E.Ö. hakkında, sevk edildiği adli makamlarca "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.