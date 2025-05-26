Maltepe'de Trafik Kazası: 3 Araç Karıştı
Maltepe Sahil Yolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin, refüjü aşarak ters yönde seyrettiği ve 2 araca çarptığı bir kaza meydana geldi. Yol çift yönlü trafiğe kapandı, ekipler bölgede çalışmalara devam ediyor.
MALTEPE Sahil Yolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, refüjün üzerinden karşı yöne geçti. Ters yönde 2 araca çarpan otomobil, refüj üzerinden tekrar savrularak kendi şeridine döndü. Kaza nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel