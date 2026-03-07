Haberler

Maltepe'de trafikte kavga eden 3 kişiye 540 bin lira ceza uygulandı

İstanbul Maltepe'de trafikte yaşanan kavgada 2 sürücü ve bir yolcuya toplam 540 bin lira ceza kesildi. Kavga sonrası gözaltına alınan 2 kişi yaralama ve tehdit suçlarından adliyeye sevk edilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, bazı sosyal medya platformlarında yayımlanan trafikteki kavga görüntülerine ilişkin çalışma yapıldı.

Bağdat Caddesi'nde dün yaşandığı tespit edilen kavgaya, sürücü V.A. (40) ile yanındaki Ö.Ç. (32) ve diğer aracı kullanan M.E.S'nin (27) karıştığı anlaşıldı.

Kavgada birbirlerini darbettikleri belirlenen Ö.Ç. ve M.E.S. kısa sürede yakalandı.

Toplam 3 kişiye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 540 bin lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan Ö.Ç. ve M.E.S'nin "kasten yaralama", "tehdit" ile "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız
