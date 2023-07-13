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Maltepe'de Tekne Yangını

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Maltepe'de bulunan balıkçı barınağında demirlenmiş haldeki bir teknede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının diğer tekneleri etkilemesi önlendi.

Maltepe'de tekne alev alev yandı

İSTANBUL - Maltepe'de teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Maltepe'de Balıkçı barınağında bulunan teknede meydana

geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçükyalı'da bulunan balıkçı Barınağında demirlenmiş haldeki teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tekne açığa alınarak yangının diğer teknelere sirayet etmesi önlendi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, facianın eşiğinden dönüldü. Yangın çıkan teknede hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Güncel

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