Maltepe'de sokakta bir kadına şiddet uygulayan zanlı yakalandı

Maltepe'de, sokakta bir kadına şiddet uyguladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan'da Maltepe Çınar Mahallesi'nde meydana gelen ve bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan incelemede, şüphelinin yanında bulunan kadını darbettiği, müdahale etmek isteyen vatandaşlara da saldırı girişiminde bulunduğu, ardından kadınla birlikte olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli E.A. (33), 29 Nisan 2026'da Kartal Yukarı Mahallesi'nde ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kadının E.A.'nın kız arkadaşı olduğu ve olayın ardından şikayetçi olmadığı öğrenildi.