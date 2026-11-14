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Maltepe'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın yaralanan olmadan söndürüldü

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Maltepe'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın yaralanan olmadan söndürüldü Haber Videosunu İzle
Maltepe'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın yaralanan olmadan söndürüldü
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Maltepe Başıbüyük'te seyir halindeki otomobilin önünden dumanlar yükselince sürücü aracı sağa çekip indi; alevler kısa sürede otomobili sardı. İtfaiye yaklaşık yarım saatte söndürdü; yaralanan olmadı, otomobil kullanılamaz hale gelirken neden inceleniyor.

MALTEPE'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu Caddesi'nde seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Otomobilin sürücüsü, aracın ön kısmından çıkan dumanları görünce sağa çekerek araçtan indi. Kısa sürede alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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