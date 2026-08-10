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Maltepe'de Elektrikli Otomobil Yangını

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Maltepe'de park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Maltepe'de park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cevizli Mahallesi Adnan Bey Sokak'ta Eser Yılmaz'ın sabah saatlerinde dükkanının önüne park ettiği 34 MRS 160 plakalı elektrikli otomobilde yaklaşık 3 saat sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Motor kısmından yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı. Yangın sırasında araçta patlamalar da meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Duman çıkışının önlenmesi amacıyla aracın üzeri siyah brandayla örtüldü.

Yangında kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: AA
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