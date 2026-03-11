Haberler

Maltepe'de park halindeki 3 araç yandı

Maltepe'de park halindeki 3 araç yandı
İstanbul'un Maltepe ilçesinde park halindeki araçlarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının kundaklama ihtimali üzerine polis soruşturma başlattı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde park halindeki 3 araçta çıkan yangın söndürüldü.

Fındıklı Mahallesi Fırat Sokak'ta park halindeki ev taşıma ve nakliye firmasına ait minibüs ve asansörlü çekici kamyonet, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede iki aracın tamamını saran alevler, park halindeki başka bir otomobile sıçradı.

Ekipler, bir saat süren çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Yanan araçlar, çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Olay yerinde boş benzin bidonu bulunması üzerine kundaklanma şüphesiyle çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

