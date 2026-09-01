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Maltepe'de kaza kamerada: Motosiklet iki kişi yola savruldu

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D-100 kara yolu Maltepe mevkisinde bir otomobil, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi; görüntülerde ikilinin yerde savrulduktan sonra motosiklete binip uzaklaştığı görülüyor.

Maltepe'de otomobilin motosiklete çarpması, başka bir aracın araç içi kamerasınca kaydedildi.

D-100 kara yolunda seyreden 06 F 9863 plakalı otomobil, Maltepe mevkisinde aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı.

Kazada motosikletteki 2 kişi yola savruldu.

Kaza anı, kara yolunda seyreden başka bir aracın araç içi kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsünün ve arkasında bulunan kişinin yerde savrulduğu, daha sonra sürüklenen motosiklete binip bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.

Kaynak: AA
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