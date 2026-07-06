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Maltepe'de otomobille çarpışan aracın devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu bir araç devrildi. Sürücü vatandaşlarca sıkıştığı yerden çıkarılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Maltepe'de, otomobil ile çarpışan aracın devrildiği kaza iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zümrütevler Mahallesi'nde seyreden 2 otomobil, Ferahlık ile Gürcüdağ sokaklarının kesişiminde çarpıştı.

Kazanın etkisiyle devrilen aracın sürücüsü sıkıştığı yerden vatandaşlarca çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kaza anı ile vatandaşların sürücüyü araçtan çıkarması yer aldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
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