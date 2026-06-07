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Otokoç Genel Müdürlüğüne Silahlı Saldırı.... İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Başlattı

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İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne maskeli iki kişi tarafından silahla ateş açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, saldırganların kaçtığı belirtildi.

(İSTANBUL) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Otokoç Genel Müdürlüğüne silah ile ateş edilmesi olayıyla ilgili derhal soruşturma işlemlerine başlandığı, yürütülen soruşturmanın ise titizlikle devam ettiği kaydedildi.

Maltepe'de Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına, sabah saatlerinde maskeli 2 kişi tarafından silahla ateş açıldığı belirtilmiş, binaya 2 kurşunun isabet ettiği belirlenmişti.

Saldırganların olayın ardından silahı ve kıyafetlerini yakınlardaki bir alışveriş merkezinin bahçesine attıkları ve olay yerinden taksiyle kaçtıkları öne sürüldü.

Kaynak: ANKA
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