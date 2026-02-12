Haberler

Maltepe'de Oto Tamirhanesinde Yangın; 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe'de bir oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, iş yerindeki 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat müdahale etti.

MALTEPE'de 5 katlı binanın bodrum katındaki oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 3 kişi dumandan etkilenirken, iş yerinde bulunan 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Maltepe Küçükyalı Mahallesi Rüştü Sarp Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katındaki oto tamirhanesinde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında zaman zaman patlamalar meydana gelirken, iş yerinde biriken yoğun duman üst katlara yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin üst katlarındaki daire sakinleri ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansta ayakta tedavi edildi. İş yerinde hasar meydana gelirken, içeride bulunan 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinden saatler sonra ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare

Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare
Fenerbahçe'nin rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık

Fener'in rakibi karıştı! Hocayı kovdular yerine gelen isim tanıdık
E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak

E-Devlet'ten yetki vermeyene kötü haber! Uygulama 3 gün sonra başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! Ruşen Çakır'dan ilk açıklama

Erdoğan ile tokalaştığı için tepki çekmişti! İlk açıklama geldi
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde

Kulisler kaynıyor! Kripto borsalarında alarm
Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin öldüğü kaza kamerada

Düpedüz cinayet! 22 yaşındaki gencin ölümü kamerada