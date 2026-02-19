Haberler

Maltepe'de oto tamircisinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zümrütevler Mahallesi'nde bir oto tamircisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de oto tamircisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bir kişi dumandan etkilendi.

Zümrütevler Mahallesi Heves Sokak'taki oto tamircisi olarak kullanılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sırasında iş yerinin bitişiğindeki binada bulunan bir kişi dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edilen kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA " / " + Cüneyt Sevindik -
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Lamine Yamal'dan futbolseverleri ikiye bölen paylaşım

Futbolseverleri ikiye bölen paylaşım
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim

Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Siyasete dönecek mi? Meral Akşener'den herkesin merak ettiği soruya net yanıt

Son noktayı koydu
Ünlü sunucu Esra Sönmezer'den temizlikçi ücretlerine isyan

Ünlü sunucu temizlikçi ücretlerine isyan etti
Sapık milyarderin arkasındaki ülke ifşa oldu

Sapık milyarderin arkasındaki ülke
Lamine Yamal, 'Oruç tutacağım' dedi, Barcelona harekete geçti

"Oruç tutacağım" dedi, kulüp harekete geçti