Maltepe'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Maltepe D-100 Karayolu'nda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile çarptı ve yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye kaldırdı.

MALTEPE D-100 Karayolu'nda motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu üzerinde hızla seyreden motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet devrilirken sürücü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



