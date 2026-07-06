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Maltepe'de iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

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Maltepe D-100'de emniyet şeridine giren motosiklete başka bir motosiklet çarptı; iki sürücü hafif yaralandı. Kaza anı bir otomobil kamerasına yansıdı.

Maltepe'de iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerin hafif yaralandığı kaza anı, seyir halindeki bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

D-100 kara yolu Altıntepe mevkisinde yoğun trafikten kurtulmak isteyen motosikletin sürücüsü, araçların arasından geçerek emniyet şeridine girdi.

Bu sırada motosiklete, emniyet şeridinde ilerleyen başka bir motosiklet çarptı. Devrilen motosikletlerin sürücüleri hafif yaralandı.

Sürücülerin tedavileri, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapıldı.

Öte yandan, kaza seyir halindeki bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
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