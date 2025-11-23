Haberler

Maltepe'de Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Güncelleme:
Maltepe'de hatalı şerit değiştirerek motosiklete çarpan otomobil, sürücünün yaralanmasına neden oldu. Olay anı başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

MALTEPE'de seyir halindeki motosiklet, hatalı şerit değiştiren otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kartal istikametinde ilerleyen 34 KLS 694 plakalı motosikletin sürücüsü A.A., hatalı şerit değiştirerek önüne çıkan K.C. idaresindeki 34 PB 0864 plakalı otomobile çarpmamak için aniden frene bastı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilirken A.A. yola savruldu. Motosiklet ise yolda sürüklenerek otomobile arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. O anlar aynı istikamette seyreden bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
