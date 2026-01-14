Haberler

Maltepe'de kamyonet park halindeki otomobilin üstüne devrildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Maltepe ilçesinde kontrolü kaybolan bir kamyonet, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kamyonet sürücüsü hafif yaralandı ve kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet park halindeki otomobilin üstüne devrildi.

Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi'nde moloz yüklü 34 FYM 53 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 34 KVR 047 plakalı otomobilin üzerine yan yattı.

Kazada ismi öğrenilemeyen ve hafif yaralanan kamyonet sürücüsü kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden dışarıya çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çekici yardımıyla otomobilin üzerindeki kamyonet kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapatılan cadde, kamyonet ve otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman'ın çocukluk halleri gündem oldu

Ekranların parlayan yıldızından çok konuşulan fotoğraflar
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü

Bu görüntüler, Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden birinde çekildi
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu

Emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu