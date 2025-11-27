Haberler

Maltepe'de Kafeye Ateş Açtıktan Sonra Tutuklandılar

Maltepe'de Kafeye Ateş Açtıktan Sonra Tutuklandılar
Güncelleme:
Maltepe'de bir kafeteryanın önünde havaya ateş eden ve daha sonra aynı kafe lkuşunlayan iki şüpheli Yalova'da yakalandı. Olay anları güvenlik kameralarına yansıdı.

MALTEPE'de önce bir kafeteryanın önünde havaya ateş eden, 1 hafta sonra da aynı kafeyi kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kafeteryanın önü müşterilerle dolu olduğu sırada havaya ateş ettiği anlar güvenlik kameraları kaydetti.

Olay, Maltepe Yalı Mahallesinde bulunan kafeteryada 16 Eylül'de saat 22.25 sıralarında meydana geldi. Motosikletle kafenin önüne gelen 2 şüpheli havaya ateş açarak kaçtı. Açılan ateş sonucu kapıda bekleyen müşteriler arasında panik yaşandı. Yaşanan panik güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis olayla ilgili soruşturmayı derinleştirirken 24 Eylül Çarşamba günü kafeterya önüne yeniden gelen motosikletli 2 kişi bu kez iş yerini kurşunladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında iş yerine 3 kurşun isabet ettiği belirlendi.

YALOVA'YA KAÇTILAR

Gasp Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin olayın ardından peşlerindeki polislerden kurtulmak için Yalova'ya kaçtıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda adresleri tespit edilen 2 şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden E.B.'nin (25) daha önceden poliste 26 suç kaydı bulunduğu ve hakkındaki 4 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Diğer şüpheli T.K.'nin (24) ise daha önceden poliste 15 suç kaydı bulunduğu, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
